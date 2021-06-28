Нур-Султан, , 14:27 — REGNUM Руководство Владимира Путина сделало Россию государством, с которым считаются все страны мира и без которого не решается ни одна из ключевых международных проблем. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил 28 июня на встрече в Нур-Султане с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

«Под сильным и авторитетным руководством Владимира Владимировича Путина Российская Федерация заявила о себе на международной арене как государство, с которым считаются все страны мира и без которого ни одна ключевая международная проблема не находит своего решения», — приводит слова Токаева его пресс-служба.

Казахстанский лидер отметил, что роль парламентской дипломатии в развитии межгосударственного сотрудничества растёт. При этом для Нур-Султана отношения дружбы и союзничества имеют приоритетное значение.

Матвиенко выразила Токаеву признательность за возможность встречи и передала добрые пожелания от президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Матвиенко 27 июня прибыла в Казахстан с двухдневным официальным визитом.

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