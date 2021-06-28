Москва, , 14:20 — REGNUM Тому, что российского эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова исключили из черного списка Министерства культуры и информационной политики Украины, есть объяснение, считает заслуженный юрист России, российский общественный деятель Иван Соловьев. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 28 июня.

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«Оказывается, среди российских деятелей культуры и искусства есть ужас, какие страшные враги Украины, а есть страх, какие ужасные. Список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности этой страны, ведётся украинским Минкультом, но попасть туда можно только по представлению службы безопасности. Поэтому отработка причин и обоснований лежит исключительно на украинских контрразведчиках», — отметил эксперт.

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Он напомнил, что после попадания в этот список, гражданину России запрещается въезд на Украину, запрещается демонстрация художественных произведений с его участием или за его авторством. Более того, у фильмов, в которых сыграл попавший под санкции актёр, может быть отозвано прокатное удостоверение. И, конечно, никаких гастролей, участия в конкурсах и фестивалях, проходящих под украинской юрисдикцией.

«Вот и в списке этом из 200 человек, люди все больше популярные и уважаемые, доказавшие и свои высоты в профессии и патриотизм не на словах, а на деле. Хотя причиной всплеска внимания со стороны СБУ может быть как просто поездка в Крым, так и, например, съемка фильма, основанного на реальных событиях о вероломных действиях украинских спецслужб, совершенных в отношении россиян. Помимо идеологической составляющей, ведение этого списка и включение туда на основе квазиправовых формулировок российских деятелей культуры, лишает последних возможности напрямую заработать на Украине (на сьемках, концертах, жюри и т.д.)», — пояснил Соловьев.

Однако, по его словам, некоторые российские деятели шоу-бизнеса имеют влияние и на его европейский и не только европейский сегмент. «Кроме того, не стоит отбрасывать связи и желание самим послушать артиста на частных площадках или разделить с ним его мировоззрение и образ жизни. Думаю, именно поэтому СБУ так быстро передумала и исключила господина Киркорова из списка неблагонадежных. Или поняли, что вреда будет больше, чем пользы, или не захотели лишать своих сограждан возможности живого общения с артистом, пропагандирующим ценности, которые, судя по всему, не несут угрозы действующему на Украине националистическому режиму. Именно поэтому наших ушедших мэтров — Иосифа Кобзона и Станислава Говорухина они не исключают из своего списка. Они им и мертвые опасны и страшны. Своей правдой и гражданской позицией, своей порядочностью и авторитетом. Но, наряду с двумя сотнями ужас, какими страшными, есть и страх, какие «ужасные», но только на два дня», — добавил юрист.