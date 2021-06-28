Берлин, , 14:24 — REGNUM Европейский союз не будет ослаблять давление на власти Белоруссии до изменения ситуации внутри республики. Об этом 28 июня заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе своего выступления в формате видеосвязи на франко-германской парламентской ассамблее.

«Мы в Европейском совете приняли решение о широком санкционном пакете (в отношении Белоруссии). Мы ввели персональные и экономические санкции, в частности против авиакомпаний, а также основных отраслей», — заявила она.

Также Меркель уточнила, что в результате этого ЕС ввел всеобъемлющий санкционный режим против Белоруссии, который еще только начинает оказывать свое воздействие.

«И мы, разумеется, не ослабим давление, пока ситуация в Белоруссии не изменится», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что странам Евросоюза необходимо обсуждать проблем в отношениях с Россией не между собой, а напрямую с Москвой.