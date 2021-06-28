Душанбе, , 14:20 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову провести взаимные дни культуры, сообщили 28 июня в пресс-службе киргизского лидера.

28 июня состоялась встреча главы Туркмении и Киргизии в рамках официального визита Жапарова в Ашхабад. Собеседники обсудили развитие двусторонних отношений в различных сферах.

Глава Киргизии отметил, что перспективным направлением сотрудничества являются туризм и легкая промышленность. Жапаров считает, что страны могут объединить качество туркменского текстиля и возможности киргизской швейной отрасли.

Отметим, 27 июня в Ашхабаде состоялась церемония открытия киргизско-туркменского экономического форума.

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