Минск, , 14:19 — REGNUM Обвиняемая внадругательства над госсимволикой Белоруссии бывшая оперная певица Маргарита Левчук будет привлечена к уголовной ответственности. За те же действия преследуются мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Скандальные уголовные дела прокомментировал замгенпрокурора Белоруссии Алексей Стук.

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Говоря об уголовном преследовании прибалтийских чиновников, в эфире 27 июня белорусского гостелеканала «СТВ"Стук сообщил: «Говоря дежурным языком, проводится необходимый комплекс следственно-процессуальных действий. Мы закрепляем те доказательства, которые имеются, которые мы можем получить. Мы запросили латышскую сторону. Каков будет их ответ, мы тоже не можем предполагать, но мы в расследовании этого дела будем настойчивы, целенаправленны и поступим в соответствии с национальным законодательством и нашими международными обязательствами».

За надругательства над белоруской государственной символикой преследуется и белорусская оперная певица, покинувшая республику на пике репрессий выборного 2020 года. Стук сообщил: «Что касается ответственности лиц, которые находятся за границей, могу ответить на примере всем известного дела Левчук. Несмотря на то, что нам неизвестно, где физически она выполнила эти действия, но поскольку она распространила для неопределенного круга лиц (главным образом это рассчитано на жителей Республики Беларусь) материальный состав преступления, общественно опасные последствия наступили здесь. Поэтому мы обоснованно считаем, что она подлежит ответственности по законам Республики Беларусь. И в отношении других лиц, чье местонахождение не установлено, будет распространена эта практика».

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