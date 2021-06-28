28 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Климент Александров, , 14:31 — REGNUM Преимущество Китая перед Индией в жесткой силе — экономической плюс военной мощи — хорошо известно. Менее понятным является его преимущество в мягкой силе. Мягкая сила — это убеждение, которое заставляет других делать то, что вы хотите, теоретики этого метода предполагают, что способность убеждать основывается на силе притяжения. Мы в Индии, возможно, считаем себя более привлекательными, чем Китай, но цифры показывают обратное. Джозеф Най, политолог, который предложил понятие мягкой силы, предполагает, что она состоит из внешней политики, культурного и политического влияния. Влияние на внешнюю политику зависит от законности и нравственности отношений с другими странами. Культурное влияние основано на уважении других к своей культуре. Политическое влияние — это то, насколько других вдохновляют чьи-то политические ценности. И хотя мягкую силу трудно измерить, к счастью, Институт Лоуи в Австралии разработал различные меры, которые примерно соотносятся с внешнеполитическим, культурным и политическим влиянием в целом. В целом по дипломатическому влиянию Индия занимает шестое место, а Китай — первое место среди 25 азиатских стран, в число которых входят США в силу того, что у них есть огромное дипломатическое, военное и экономическое присутствие в Азии. Институт Лоуи также проводит различие между дипломатическими сетями, многосторонней властью и предполагаемым внешнеполитическим лидерством, амбициями и эффективностью. В сетях Индия почти соответствует Китаю по количеству региональных посольств, которые у нее есть, но значительно отстает по количеству посольств по всему миру (176 против 126). В многостороннем плане Индия соответствует Китаю с точки зрения регионального членства, но, что крайне важно, ее взносы в бюджет ООН в разы уступают взносам Китая. В опросах про внешнеполитическое лидерство, амбиции и эффективность Китай занимает первое или четвертое место по четырем показателям, в то время как Индия — от четвертого до шестого. Общий показатель культурного влияния Лоуи ставит Индию на четвертое место в Азии, а Китай — на второе. Затем Лоуи делит культурное влияние на три элемента, из которых наиболее важными являются «культурная проекция» и «информационные потоки». В культурной проекции Индия набирает лучшие результаты при поиске в зарубежных сегментах Google своих газет, телевизионных и радиопередач. Она также экспортирует больше своих «культурных услуг» (определяемых как «услуги, направленные на удовлетворение культурных интересов или потребностей»). Китай показывает лучшие результаты по ряду других показателей. Например, в Индии только девять брендов входят в список 500 лучших мировых брендов, в то время как в Китае их 73. Что касается числа объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, то в Индии их 37, а в Китае — 53. Если очень высокие небоскребы являются показателем престижа, то в Китае их 156 в главном финансовом центре, в Индии — только 44. Уважение к индийскому паспорту также отстает. Граждане Китая могут безвизово путешествовать в 74 страны, а граждане Индии — только в 60. Что касается информационных потоков, то в 2016—17 годах Индия приняла в свои вузы всего 24 тысячи азиатских студентов, в то время как Китай принял 2,25 млн. Что касается туристических прибытий, то в 2017 году в Индию прибыло из Азии 5 миллионов человек, а в Китай — 41 миллион, что позволило ему занять первое место среди конкурентов по региону. Из общего числа туристов, прибывших со всего мира, Индия получила 17 миллионов, в то время как Китай — 63 миллиона. Наконец, в 2017 году эти двое не были так далеки друг от друга по политическому влиянию. Индекс эффективности управления показывает, что Индия входит в 43% ведущих по этому показателю стран мира, где занимает 12-е место, а Китай входит в 32% и занимает там 10-е место. Если влияние зависит от «политической стабильности и отсутствия насилия/терроризма», Индия заняла 21-е место, при этом 79% стран мира добились лучших результатов, а Китай занял 15-е место, при этом добились лучших результатов 63 процента стран. Сравнение между Индией и Китаем по мягкой силе — неоднозначно: Китай превосходит Индию гораздо больше, чем она его, хотя разница в некоторых случаях невелика. Однако цифры не показывают всей картины. А прожив десять лет в Юго-Восточной Азии, я чувствую, что «вся картина» для Индии еще хуже, чем показывают цифры.

Китай и Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Китай не отсутствует ни в одном разговоре о международных делах, региональной геополитике, глобальной и азиатской экономике и технологиях и даже современной культуре (искусстве, музыке, литературе, моде). Чего не скажешь об Индии. А у вас не может быть мягкой силы, если вы даже не принимаете участия в разговоре. Когда же Индия это делает, уверенность в ее региональных амбициях, экономических, военных и дипломатических возможностях, а также в культурной и политической связи с Юго-Восточной Азией считается низкой, что четко задокументировано в отчетах о состоянии Юго-Восточной Азии, ежегодно публикуемых Институтом исследований Юго-Восточной Азии в Сингапуре. И ведь так обстоит дело не только в Южной Азии, подобное происходит во всем мире. Китай вызывает благоговейный трепет; Индия вызывает молчание, вежливое покачивание головой или раздражение. Классическая Индия может быть ровней классическому Китаю, но современная Индия осталась далеко позади. Пока мы этого не осознаем, мы мало что можем с этим поделать.