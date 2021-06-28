Минск, , 14:10 — REGNUM В ходе состоявшегося заседания Верховного суда Белоруссии, бывший глава «Белгазпромбанка» и участник президентской кампании 2020 года Виктор Бабарико не признал обоснованности предъявленных ему обвинений и отказался признавать свою вину. Так он дополнил выступление своих защитников-адвокатов.

Виктор Бабарико в своём последнем слове остановился на моральном аспекте громкого процесса и заявил, что никого не обманывал и ни у кого ничего не вымогал — включая давших на него показания подельников. Противоправных деяний на посту председателя правления банка он не совершал и за работу на этом поприще, равно как и во время выдвижения кандидатом в президенты ему не стыдно.

Напомним, Виктор Бабарико считался фаворитом президентской кампании 2020 года и был арестован по пути в Центризбирком с собранными за своё выдвижение подписями. Вместе со своим сыном — главой избирательного штаба Эдуардом Бабарико экс-банкир год находится в СИЗО КГБ.

Экс-банкира обвиняют в получении взяток от клиентов «Белгазпромбанка» и легализации незаконных доходов. Прокурор запросил для Виктора Бабарико 15 лет лишения свободы. Приговор огласят 6 июля.

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