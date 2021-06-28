Кострома, 28 июня, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Костроме открыли новый корпус онкологического диспансера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Наталья Диева Новый корпус онкодиспансера в Костроме

Открытие произошло на 7 месяцев позже запланированного срока. Сдача объекта была перенесена из-за задержек с поставками строительных материалов и карантинных ограничений по коронавирусу. Долгое время по причине закрытых границ в Кострому не могли приехать специалисты фирмы-производителя магнитно-резонансного томографа из Германии. Они должны были подготовить оборудование к работе.

Торжественное открытие нового корпуса прошло 28 июня. В здании разместили уникальную установку для лучевой терапии (низкочастотный и высокочастотный линейные ускорители), оборудование для компьютерной томографии, аппарат МРТ, хирургическое отделение на 20 коек, дневной стационар.

Открытие корпуса имеет принципиальное значение для пациентов. Ранее костромичам приходилось ездить на операции в другие регионы и получать лучевое лечение в Москве. Теперь все виды операций будут выполняться на базе костромского онкодиспансера с современной техникой. В новом корпусе уже ведётся приём пациентов.