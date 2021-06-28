Ярославль, 28 июня, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Историческое здание в Ярославле, работы на котором возмутили общественников, не является памятником. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте архитектуры и земельных отношений мэрии города.

Юрий Тимошин Дом на Свободе, 42 в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работы начались на доме по улице Свободы, 42. Здание 1900 года постройки является памятником «Дом жилой работников трамвайной станции». Однако в мэрии говорят, что статус памятника распространяется только на половину дома.

«Здание на улице Свободы 42 состоит из двух объёмов: двухэтажного, являющегося объектом культурного наследия местного значения и одноэтажного с террасой на плоской кровле. Одноэтажный объём не является объектом культурного наследия и не входит в границы охраны исторического наследия. Градостроительный совет согласовал установку некапитального навеса и ограждения на террасе одноэтажной части здания», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте.

Между тем градозащитники все-таки намерены выяснить, насколько законны работы. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.