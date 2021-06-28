Берлин, , 14:14 — REGNUM Странам Евросоюза необходимо обсуждать проблемы в отношениях с Россией не между собой, а напрямую с Москвой. Об этом 28 июня заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе своего выступления в формате видеосвязи на франко-германской парламентской ассамблее.

«С моей точки зрения, на таком саммите (Россия — ЕС) нужно обсудить все вопросы, которые нас волнуют и по которым мы хотим сотрудничать», — сказала она и добавила, что к таким вопросам относятся якобы имевшие место «гибридные нападения, которым подвергаются все» страны — члены ЕС.

Также канцлер Германии указала, что по поводу кибератак «ясно заявил» президент США Джо Байден и потому ЕС может, по ее мнению, сделать то же самое.

Кроме того, Меркель уточнила, что ЕС может придерживаться «единой позиции» в ходе возможного «рабочего разговора с российским президентом (Владимиром Путиным)», включая такие вопросы, как Белоруссия и российское влияние, а также Украина и Минские соглашения.

«Но есть и стратегические вопросы — разоружения, мира, безопасности. Есть вопросы о будущем Сирии, Ливии, где с российским президентом можно изучить, получится ли прийти к общим результатам», — добавила она.

«Я думаю, что лучше не только постоянно обсуждать это между собой, но провести дискуссии по этим вопросам с российским президентом и сказать, что на такой основе невозможно успешное сотрудничество», — подчеркнула Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский премьер-министр Жан Кастекс заявил, что Франция поддерживает инициативу о проведении встречи на высшем уровне между Россией и ЕС и разделяет позицию Германии по данному вопросу.