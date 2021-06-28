Москва, , 14:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил о важности зафиксированного отсутствия взаимных территориальных претензий между РФ и Китаем.

«Важно, что отфиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы», — сказал Путин во время видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава государства подчеркнул, что подписанный 20 лет назад в Москве договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве во много определил современное состояние российско-китайских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 28 июня, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции официально объявили о продлении договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве двух стран.

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