Париж, , 13:51 — REGNUM Франция поддерживает инициативу о проведении встречи на высшем уровне между Россией и ЕС и разделяет позицию Германии по данному вопросу. Об этом заявил 28 июня премьер-министр Франции Жан Кастекс.

«Франция выступала в поддержку германской инициативы и разделяет позицию, о которой сейчас напомнила госпожа канцлер ФРГ Ангела Меркель», — сказал он на онлайн-заседании франко-германской парламентской ассамблеи.

В свою очередь Меркель назвала шагом вперед то, что на саммите было решено проработать, в каком формате и при каких условиях могут состояться переговоры с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в поддержку идеи Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о саммите с ЕС выступил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он заявил, что формат диалога с Россией укрепил бы Евросоюз в целом. По отдельности страны контактируют с российским президентом, это мог бы делать и весь ЕС.

Читайте также: Боррель пообещал работать над более предсказуемыми отношениями с Россией