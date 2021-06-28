Красногорск, , 13:48 — REGNUM На фоне растущей геополитической турбулентности отношения России и Китая играют стабилизирующую роль в мировых делах. Об этом 28 июня заявил президент России Владимир Путин на переговорах председателем КНР Си Цзиньпином, приуроченных к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«В условиях усиливающейся геополитической турбулентности, слома договорённостей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных уголках мира российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах, в том числе по таким острым вопросам международной повестки дня, как урегулирование ситуации на Корейском полуострове, в Сирии, Афганистане, возобновление плана действий по иранской ядерной программе», — заявил Путин.