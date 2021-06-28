Красногорск, , 13:46 — REGNUM Россия и Китай смогли наладить тесное сотрудничество, что отразилось в благоприятных условиях для роста торговли между двумя странами. Об этом 28 июня заявил президент России Владимир Путин на переговорах председателем КНР Си Цзиньпином, приуроченных к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Создан не имеющий аналогов в мировой практике многоуровневый механизм двусторонней координации, включающий регулярные контакты лидеров и встречи глав правительств, пять межправительственных комиссий на уровне вице-премьеров, форматы диалога между парламентами и объединениями регионов. Всё это позволяет эффективно решать возникающие в ходе взаимодействия двух сторон вопросы и планировать совместную работу на перспективу», — заявил Путин.

По его словам, Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве создал прочную основу для развития торгово-экономического сотрудничества.

«С 2001 года взаимный товарооборот вырос в 14 раз. Несмотря на глобальные финансовые кризисы и нынешнюю пандемию коронавируса, он растёт. И сейчас мы видим уверенную положительную динамику: в январе-апреле рост превысил 22%, то есть можно рассчитывать, что по итогам года будут достигнуты новые рекордные показатели торговли», — указал он.