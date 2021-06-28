Нур-Султан, , 13:45 — REGNUM Укрепление стратегического партнерства и союзничества обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, сообщили 28 июня в пресс-службе президента республики.

«Считаю, что парламентская дипломатия играет все большую роль в развитии межгосударственного сотрудничества», — сказал Токаев. По его словам, отношения с Москвой имеют для Нур-Султана первостепенное значение.

Казахстанский лидер отметил, что под руководством президента России Владимира Путина Российская Федерация заявила о себе как государство, с которым считают все страны мира.

«Он (Путин — прим. ИА REGNUM) еще раз подчеркнул, что высоко ценит ваши доверительные и открытые отношения», — сказала Матвиенко.

Отметим, 27 июня Валентина Матвиенко прибыла в Казахстан с официальным визитом. Она встретилась с председателями сената и Мажилиса республики.

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