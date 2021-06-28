Ново-Огарево, Московская область, , 13:42 — REGNUM Об этом 28 июня заявил президент России Владимир Путин на переговорах председателем КНР Си Цзиньпином, приуроченных к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Нынешний год для российско-китайских отношений действительно особенный: 20 лет назад, 16 июля 2001 года в Москве был подписан договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», — заявил Путин.

«Договор действительно стал основополагающим международно-правовым актом, во многом определившим современное состояние российско-китайских отношений. Он вобрал в себя многовековой позитивный опыт развития связей между нашими государствами, в полной мере отразил глубокие исторические традиции добрососедства и дружбы между российским и китайским народом», — указал он.

Путин особенно подчеркнул отсутствие взаимных территориальных претензий и «решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы».

«Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим — мы и наши команды — и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России. К настоящему времени, следуя букве и духу договора, нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке», — подчеркнул президент.