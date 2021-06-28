Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 июня, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Ярославское отделение Общероссийского народного фронта направило письмо начальнику регионального УМВД Андрею Липилину с просьбой разобраться с фактом прибытия наряда полиции на запись видеообращения к президенту в Переславле-Залесском. Об этом в социальных сетях сообщил глава исполкома ярославского ОНФ Игорь Ямщиков.

Запись видеообращения к президенту в Переславле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции 24 июня пришли на место записи обращения, снимали происходящее и проверили у участников документы. Местные общественники посчитали это вмешательством и заявили, что не смогли завершить запись.

«Во встрече принимали участие активные жители Переславля-Залесского, известные своей гражданской позицией. В момент начала сбора в парке появились сотрудники полиции. Они окружили группу граждан в количестве до 10 человек, стали вести оперативную съемку, заставили их надеть маски, потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность. Никаких противоправных действий общественники не совершали, провокационных шагов, угрожающих общественному порядку, также не было. Среди собравшихся на запись обращения к В.В. Путину были и пожилые граждане, которых крайне взволновали действия должностных лиц полиции. Исходя из изложенного выше, анализируя фото‑ и видео-материалы с места события мы полагаем, что сотрудники полиции г. Переславль-Залесский применили избыточные меры реагирования, более того — сами спровоцировали действия и обстановку, ставшую резонансной среди общественного мнения в период подготовки к проведению Президентом России В.В.Путиным прямой линии с гражданами России», — рассказал глава ярославского исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

По словам Ямщикова, диалог граждан с президентом — эффективная форма взаимодействия общества и власти. В 2019 году от ярославцев поступило около 8000 обращений, а в 2020 — около 2000. Часть из них решены, другие находятся в работе.

«Обращение к Президенту страны, который сам и инициировал такую форму прямого диалога с россиянами, является конституционным правом наших граждан», — полагает общественник.

ОНФ просит полицейских «внимательно разобраться в случившемся».