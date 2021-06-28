Москва, , 13:39 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин стал инициатором сотрудничества в сфере информационной безопасности, однако его предложение не получило поддержки. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости сотрудничать в сфере борьбы с кибербезопасностью в том числе и с Россией.

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«Именно президент России [Владимир] Путин был первым инициатором международного сотрудничества в области информационной безопасности. Тогда эта инициатива не получила поддержки», — сказал Песков.

По его словам, Россия «готова и заинтересована в таком взаимодействии».