Ватикан, , 13:37 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен впервые посетил с визитом Ватикан, где встретился с Папой Римским Франциском. Об этом 28 июня сообщает директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, его слова приводит телеканал Rai News.

«Сегодняшняя утренняя аудиенция государственного секретаря США Энтони Блинкена (у Папы Римского) прошла в сердечной атмосфере», — заявил он.

Также Бруни утончил, что встреча проходила в течение 40 минут.

Отметим, 27 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Италию с визитом, в ходе которого у него запланированы встречи с высшими итальянскими лидерами и Папой Римским Франциском.