Санкт-Петербург, 28 июня, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга со вторника, 29 июня, начинает исполнение полномочий по пресечению нарушений правил стоянки и остановки транспортных средств и эвакуации транспорта, припаркованного с нарушением ПДД. Ранее такими нарушениями занимались сотрудники ГИБДД.

Дарья Драй ИА REGNUM Эвакуация машины

Уже объявлен график первых шести дней патрулирования специальных автомобилей фотофиксации для поиска нарушителей, в него вошли районы в разных частях города.

«Контроль за соблюдением правил будет проводиться в автоматическом и ручном режиме, — отметили 28 июня в комтрансе. — Во избежание штрафов рекомендуем быть особенно внимательными при размещении транспортных средств на дороге».

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга График патрулирования улиц Петербурга с 29 июня по 4 июля 2021 года

С интервалом в 15−20 минут по маршрутам патрулирования будут курсировать специальные автомобили с автоматической фотофиксацией нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.

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Как сообщалось, комитет по транспорту Санкт-Петербурга получил от органов МВД России полномочия по оформлению протоколов за нарушение водителями правил остановки и стоянки транспортных средств.