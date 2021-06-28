Комтранс Петербурга приступает к эвакуации автомобилей за нарушение ПДД
Санкт-Петербург, 28 июня, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга со вторника, 29 июня, начинает исполнение полномочий по пресечению нарушений правил стоянки и остановки транспортных средств и эвакуации транспорта, припаркованного с нарушением ПДД. Ранее такими нарушениями занимались сотрудники ГИБДД.
Уже объявлен график первых шести дней патрулирования специальных автомобилей фотофиксации для поиска нарушителей, в него вошли районы в разных частях города.
«Контроль за соблюдением правил будет проводиться в автоматическом и ручном режиме, — отметили 28 июня в комтрансе. — Во избежание штрафов рекомендуем быть особенно внимательными при размещении транспортных средств на дороге».
С интервалом в 15−20 минут по маршрутам патрулирования будут курсировать специальные автомобили с автоматической фотофиксацией нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.
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Как сообщалось, комитет по транспорту Санкт-Петербурга получил от органов МВД России полномочия по оформлению протоколов за нарушение водителями правил остановки и стоянки транспортных средств.