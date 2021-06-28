28 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети отреагировали на заявление украинского политолога Валентина Гладких о том, что Российская Федерация «не может предложить» Киеву какие-то привлекательные «интеграционные проекты», поэтому Россия якобы «напала» на Украину и «продолжает» «воевать с Украиной»

Мирослава Романенко, , 14:31 — REGNUM Российская Федерация «не может предложить» Киеву какие-то привлекательные «интеграционные проекты», поэтому Россия якобы «напала» на Украину и «продолжает» «воевать с Украиной». Об этом 27 июня заявил украинский политолог Валентин Гладких в эфире телеканала «НАШ».

Защита Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению политолога, Россия после развала СССР якобы стремилась к внешней политике, которую эксперт охарактеризовал как «сбор земель».

«[Война в Донбассе продолжается] потому, что «россияне начали агрессию»… Поскольку ничего интересного и привлекательного они (россияне. — М. Р.) создать не могли, чтоб мы захотели с ними быть… На сегодняшний день россияне мне ничего предложить не могут, кроме «скреп» и «деды воевали» (память о победе в Великой Отечественной войне. — М. Р.). То есть они хотят, чтоб Mercedes, iPhone… я от всего этого отказался ради скреп каких-то?.. Это непривлекательная тема, никому это неинтересно. Вместо того, чтоб создавать какие-то привлекательные интеграционные проекты… они… втупую [идут] «силовым путем», — заявил эксперт.

Заявление эксперта обсудили на YouTube-канале «НАШ». Многие раскритиковали политолога, напомнив, какой была УССР и чем стала «независимая» Украина, особенно после государственного переворота 2014 года.

«Рассуждает, как девушка с низкой социальной ответственностью. Какой жених больше предложит — за того и пойду», — написал Павел П.

«Позиция попрошаек, и даже «стыдно» не просматривается…» — добавил Alexander B.

«А что Запад может предложить Украине, кроме розовых труселей и каторжного труда на европейских полях с 5 утра или чистки польских унитазов?» — спросил Кирилл П.

«Россияне в отличие от вас работают и строят свою страну и достигли больших успехов, а вы только базарить можете», — отреагировал Александр Б.

«Всё та же история о кружевных трусиках…» — пишет Андрей.

Майдан 2014 года spoilt.exile

«У самых бедных стран Европы одна болезнь на всех, что они кому-то нужны и им что-то должны…» — добавил Игорь К.

«А украинцы могут предложить только анти-Россию», — отметила Lea.

«Россияне вам предложили: «Антонов», «Южмаш»… Список продолжать?» — спросил Виталий Б.

«Истинные украинцы», как всегда, хотят халявы. Он бы лучше думал, что он может предложить России и что Украина может сделать для совместного развития и процветания. А он сидит и ждёт, что кто-то там ему что-то предложит и даст», — пишет Александр Р.

«А шо, россияне должны предлагать манну небесную, райскую жизнь? Живём своей жизнью, со своей историей с разными страницами. Однако из бывших республик в РФ едут, а не в демократичную, некогда процветающую Украину. Вам бы все на блюдечке да с золотой каемочкой подать. Вам подарили 27% территорий с трудовым ресурсами, при Союзе развивали промышленность, кораблестроение, самолетостроение, вы все про*рали за 30 лет независимости и снова ждёте от кого-то что-то. Теперь вас будет обустраивать Запад. Сами с усами ни на что не способны, только *опы хозяевам лизать да на РФ тявкать. А что для украинского народа сделали? Только поделили на 1, 2-й сорт», — написала Лиза Р.

«Вам уже запад предложил кружевные труселя и аромат свободы. Россияне вам ничего предлагать не собираются. Сами придете и всё отдадите», — добавил Игорь И.

«У нас деды воевали, у Гладких были предателями. Действительно, гордиться некем», — отметил Basia.

Украинские националисты

«А Россия хочет, чтоб вы были с ней? Люди, для которых мерседесы и айфоны — предел жизненного успеха и смысла, россиянам не нужны. А скрепы, они как раз о том, что не измеряется деньгами», — отметила Елена В.

«Что может (могла) дать Россия? С Россией Украина была передовой державой, а став самостийной, превратилась в село», — пишет Andrey S.

«Да не нужны вы России. И никто вам ничего предлагать не будет. Привыкли к халяве. Работайте сами, небратья», — отреагировала Валентина В.

«А в 2014 году несчастных украинцев поманили лозунгом «Ассоциация [с ЕС] — это европейские зарплаты» и разрушили страну. Родину за мерседесы и айфоны не продают!» — отметил Yanichar.

«Все началось с майдана. Война из-за вас и пошла на Донбасс… Причем здесь Россия и Путин?..» — спросил Дмитрий Б.

«Стояли за Россией в полный рост и равноправно. Теперь ищите, под кого бы лечь повыгодней. Простите, вы превратили свою страну в проститутку, а людей даже и не знаю, в кого. И нафига вы такие России сдались? Еще и предлагать вам что-то… Скачите дальше», — подытожила Ирина М.

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Напомним, в 2014 году Украина развязала войну против республик Донбасса, в которых не признали государственный переворот на Украине и избрали иной вектор развития. Вместе с тем украинская пропаганда утверждает, что в Донбассе Украина якобы «воюет» с российской армией. Киев не предоставил до сих пор никаких доказательств того, что российская армия якобы присутствует в Донбассе.