Улан-Удэ, , 13:30 — REGNUM Депутатов Народного хурала Бурятии пустят на очередную сессию только при наличии сертификата о вакцинации либо с отрицательным тестом на коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, заседание состоится 30 июня.

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Исследования на коронавирус парламентарии прошли сегодня, 28 июня. При этом число участников сессии будет максимально ограничено. Трансляция сессии будет вестись онлайн на сайте заксобрания.

«На сессии будет рассматриваться вопрос о выделении 400 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Поэтому все мы проходим анализ на COVID-19. Я вот привитая, но, тем не менее, сдаю тест», — рассказала депутат Оксана Бухольцева (депутатская группа «Народный депутат»).

Всего в повестке сессии значится 42 вопроса. В ходе «Правительственного часа» депутаты намерены заслушать информацию правительства республики об эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах, в том числе о необходимости обязательной вакцинации граждан.

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