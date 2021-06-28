Москва, , 13:27 — REGNUM Организаторы антипрививочной кампании в российских соцсетях хотят усилить социальную напряжённость. Об этом руководитель мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров заявил 28 июня на заседании комиссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, антипрививочная кампания активизировалась, её участники пугают людей различными негативными последствиями прививок от коронавируса. Это сделано, чтобы «настроить избирателей против действующей власти, создать в преддверии выборов социальную напряженность».

Джабаров отметил, что антипрививочная волна идёт с Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, всего несколько месяцев остаётся в России до выборов в Государственную думу VIII созыва, голосование состоится в сентябре.

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