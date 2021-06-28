Горно-Алтайск, , 13:15 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отреагировал на заявление министерства регионального развития о невозможности использования алтайского языка в аэропорту и автовокзале Горно-Алтайска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее сотрудники ведомства на просьбу об использовании алтайского языка для информирования пассажиров ответили, что это противоречит рекомендациям ассоциаций аэропортов и автоперевозчиков. Кроме того, чиновники сослались на инициативу о сокращении «шумового фона» на вокзалах.

В связи с этим глава региона напомнил, что алтайский язык является не «дополнительным», а наряду с русским — государственным. По его словам, если в аэропорту большинство пассажиров — туристы, то услугами автовокзала пользуются в основном местные жители.

«Поручаю министерству чутко и внимательно, с учётом мнения наших жителей, отнестись этому вопросу и проработать его с собственниками предприятий. При необходимости прошу подключиться к этому вопросу комитет по национальной политике, изучить опыт многонациональных субъектов. Сохранение и развитие языка — приоритет в работе органов государственной власти, и ответы, подобные тем, что дал минрегион, недопустимы», — отметил он.