Ижевск, , 13:13 — REGNUM Партия «Справедливая Россия — За Родину» утвердила списки кандидатов для выдвижения на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва. Перечень опубликован на официальном портале партии.

Так, в региональную группу №16 по Удмуртии и Кировской области вошли: Вадим Белоусов — депутат Госдумы седьмого созыва; Олеся Редькина — главный врач инфекционной клинической больницы Кирова; Фарид Юнусов — доктор медицинских наук, депутат Госсовета Удмуртии; Андрей Туманов — главный редактор газеты «Ваши 6 соток»; Надежда Сураева — депутат гордумы Кирова; Альберт Бикалюк — предприниматель, депутат кировской гордумы; Павел Дорофеев — бизнесмен, депутат кировского Заксобрания; Владимир Овсянников — заведующий стоматологическим отделением районной больницы в Удмуртии; Виталий Козырев — предприниматель, глава регионального отделения организации «Молодежь Справедливой России».

По удмуртскому одномандатному округу будет баллотироваться также Фарид Юнусов, кандидатом от партии в ижевском округе выдвигается Аскольд Запашный — Народный артист России, художественный руководитель Большого московского государственного цирка.

Как сообщало ИА REGNUM, общефедеральную часть списка возглавили Сергей Миронов, Захар (Евгений) Прилепин и Геннадий Семигин.

Кроме того, в федеральную часть списка вошли режиссер Владимир Меньшов и член Совфеда Александр Бабаков.

Как заявил Миронов на съезде «Справедливой России — За Родину», партия намерена бороться как минимум за второе место.

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