Киев, 28 июня 2021, 13:15 — REGNUM Бывший председатель Верховной рады Александр Мороз призвал президента Украины Владимира Зеленского и действующего спикера Дмитрия Разумкова не продавать землю. Об этом он заявил 28 июня, выступая с трибуны парламента по случаю Дня конституции Украины.
Он заявил, что на Украине все должны знать конституцию страны — от школьника до президента.
Напомним, ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что у граждан России, ДНР или ЛНР, которые попробуют купить землю на Украине, могут отнять данный актив.
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