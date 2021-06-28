Москва, , 13:17 — REGNUM Кампания в российских социальных сетях, направленная против вакцинации от коронавируса, идёт с Запада. Об этом руководитель мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров заявил 28 июня на заседании комиссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Он обратил внимание на то, что антипрививочная кампания стала активнее, её участники пугают привившихся различными последствиями. При этом в других странах многие люди прошли вакцинацию, например, в США таких уже 100 млн.

«Самое главное — это идёт с Запада, где привились уже сотни миллионов», — подчеркнул Джабаров.

Как сообщало ИА REGNUM, только 3% непривитых жителей России готовы привиться от коронавируса импортной вакциной. Уверены, что не выберут импортную вакцину 57% граждан.

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