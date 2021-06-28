Минск, , 13:11 — REGNUM В 2020 году Белоруссия и ОАЭ достигли товарооборота в объёме $110 млн, что является хорошим результатом. Об этом 28 июня заявил Александр Лукашенко, принимая в своём минском дворце председателя совета директоров компании Emaar Properties Мухаммеда аль-Аббара.«Сегодня я хотел бы услышать, не изменилось ли Ваше желание работать в Белоруссии, — сказал Лукашенко. — Я также хотел бы услышать Ваше мнение по поводу многих проектов, которые мы обсуждали с наследным принцем, когда он был здесь. И Вы сами предлагали ряд проектов, в которых Вы крайне заинтересованы в Белоруссии».Читайте новости сюжета: Белорусская многовекторность

Пресс-служба президента Белоруссии не сообщила подробности важной части переговоров, сделав акцент на темах для таблоидов. Отмечено, что Мухаммед аль-Аббар сообщил: «Очень интересно, когда гуляешь по улицам Минска, чувствовать горячий прием простых людей».«Но не чувствуете, что Вы в гостях у диктатора?», — поинтересовался у него Лукашенко. Мухаммед аль-Аббар процитировал высказывание Нельсона Манделы, когда того попросили объяснить, что такое демократия: «Он сказал: если мои дети в безопасности, если они получают хорошее образование и оптимистичны в отношении своего будущего, есть хорошее здравоохранение, хорошая инфраструктура — вот это и есть настоящая демократия».«Все у нас в этом плане не идеально, но кое-что мы сделали», — сказал в ответ Лукашенко. Гость отметил: «С моей точки зрения, у вас больше, чем названо».

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