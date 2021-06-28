Москва, , 13:04 — REGNUM У Кремля нет позиции относительно предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) о поведении всеобщей обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 28 июня журналистам.

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«Никакая позиция не сформулирована», — сказал представитель Кремля.

Вопрос об инициативе РСПП и ФНПР он предложил задавать правительству.

По словам Пескова, на текущий момент в России де-факто и де-юре нет обязательной вакцинации. Власти регионов вводят условия обязательной вакцинации только для людей, работающих в некоторых отраслях. Как сообщало ИА REGNUM, РСПП и ФНПР предложили обязать всё взрослое население РФ сделать прививку от коронавируса, чтобы эпидемия COVID-19 прекратилась, а экономика вернулась к допандемическому уровню.

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