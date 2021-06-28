Чебоксары, 28 июня, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Чебоксарах в День молодёжи состоялся фестиваль молодёжной культуры «ЧебФест-2021». Об этом ИА REGNUM сообщили в чувашском отделении «Единой России».

Chuvash.er.ru Молодёжный фестиваль в Чебоксарах

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Праздник прошёл в чебоксарском этнокомплексе «Амазония». Здесь работали интерактивные площадки, представляющие различные направления субкультур, состоялись мастер-классы и показательные выступления. Организаторы отмечают, что в выступлениях участники подняли проблемы молодёжи и подростков, рассказывая через творчество о «сложностях взаимоотношений с обществом и трудностях выбора жизненного пути». Не обошли стороной и тему пандемии коронавируса.

Также прошёл конкурс современного танца, рэпа и битбокса среди молодёжных коллективов. А художники демонстрировали мастерство владения граффити, после чего провели мастер-классы для желающих.

С учётом пандемии коронавируса на каждой из фестивальных площадок принимали участие не более 50 человек. Напомним, всего в Чувашии лабораторно подтверждено 27 183 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 24 839 пациентов, скончались 1535.

Организаторами фестиваля стали активисты «Молодой гвардии» и победители предварительного голосования «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня Чувашия отметила День Республики, в том числе в этнокомплексе «Амазония» прошёл всечувашский Акатуй с участием коллективов из десяти регионов.