Санкт-Петербург, 28 июня, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Калининском районе Санкт-Петербурга задержали торговца поддельными медицинскими справками. Среди прочего, мужчина предлагал приобрести документ о прохождении ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.МВД по СПб и ЛО Торговцем поддельными медсправками оказался 35-летний петербуржец.

Выявить злоумышленника удалось с помощью контрольной закупки. Как рассказали в Главке, на торговца полицейские вышли через интернет. Прежде чем предоставить документ о прохождении ПЦР-теста, злоумышленник потребовал произвести предоплату на банковскую карту в размере 1900 рублей.

«Спустя некоторое время после перевода денег медицинская справка была доставлена курьером агрегатора такси. После этого оперативники установили личность самого продавца», — рассказали в ведомстве.

Торговцем поддельными медсправками оказался 35-летний житель Невского района Петербурга по имени Андрей. В момент задержания он находился в салоне своего автомобиля Mitsubishi Lancer по месту жительства на улице Подвойского.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.МВД по СПб и ЛО Торговцем поддельными медсправками оказался 35-летний петербуржец.

«Полицейские провели досмотр автомобиля и обнаружили большое количество бланков медицинских справок, в том числе о прохождении тестов на наличие коронавирусной инфекции. Проведенная экспертиза подтвердила, что на проданной полицейским справке оттиски печати медучреждения и личной печати врача являются поддельными», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На основании результатов экспертизы полиция Калининского района в отношении торговца поддельными документами возбудила уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»). С подозреваемого взята подписка о невыезде. Отметим, в случае, если вина Андрея будет доказана в суде, ему грозит ограничение свободы, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.