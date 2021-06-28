Москва, , 12:43 — REGNUM Правительство РФ подготовило четырёхлетний план мероприятий по второму этапу стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, сообщил 28 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство в рамках второго этапа стратегии действий в интересах граждан старшего поколения подготовило план мероприятий по её реализации на ближайшие четыре года», — сказал он на совещании с заместителями.

По словам Мишустина, план расширяет список мер с учётом апробированных в отдельных регионах практик и накопленного опыта.

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«Среди первоочередных целей — применение проактивного назначения выплаты пенсии, а также социальных доплат к ним, чтобы люди старшего возраста не беспокоились и не тратили время на хождение по инстанциям, на заполнение бумаг, подачу заявлений», — сказал премьер-министр.

Кроме того, планируется создать условия переобучения для пенсионеров, желающих продолжить работу.

Глава правительства вспомнил посещение стационара для людей старшего поколения в подмосковном Дмитрове.

«Знаете, не в каждой студенческой аудитории увидишь таких энергичных, душевных людей, готовых не только общаться, но и щедро делиться теплом, вниманием», — отметил Михаил Мишустин.