Псков, 28 июня, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Псковской области немного снизилась суточная выявляемость лиц, зараженных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в регионе было зафиксировано 108 новых инфицированных, что на пять случаев меньше, чем днем ранее. Об этом 28 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

Елена Молчанова ИА REGNUM Псков

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Всего подтвержденных фактов заражения коронавирусом с начала пандемии в Псковской области — 39 501 случай, из них 46 инфицированных — жители других регионов. Выздоровели 33 239 человек, в том числе 15 — за минувшие сутки. От COVID-19 умер 461 житель Псковщины, в том числе три новых летальных исхода было зарегистрировано за минувшие сутки.

Вместе с тем, в Псковской области удвоилась динамика вакцинации — со среднего ежесуточного показателя в 400−450 первых прививок в сутки вышли на 950.