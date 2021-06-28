Душанбе, , 12:29 — REGNUM Военнослужащие Таджикистана переведены на особый режим ведения службы из-за ситуации на севере Афганистана. Об этом 28 июня сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на министерство обороны республики.

В минобороны отметили, что особый режим ведения службы введен на второй линии обороны государственной границы. Это предполагает оказание помощи пограничникам при необходимости.

Ранее в государственном комитете национальной безопасности Таджикистана сообщили, что ситуация на границе с Афганистаном остается напряженной из-за вооруженных столкновений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганских правительственных войск.

22 и 27 июня на территорию Таджикистана перешли группы афганских военных, отступающих после столкновений с боевиками.

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