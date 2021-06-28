Джакарта, , 12:28 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 20 694 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 28 июня в Индонезии выявили 2 135 998 носителей коронавируса.

Побороть коронавирус за сутки смогли 9480 жителей Индонезии. Всего коронавирусом переболели 1,8 млн человек.

В период с 27 по 28 июня от COVID-19 в Индонезии скончались 423 человека. Эпидемия унесла жизни 57 тысяч человек в Индонезии.

В Индонезии зарегистрировано 218 476 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты признался, что сделал инъекцию вакцины AstraZeneca.

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