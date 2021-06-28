Ярославль, 28 июня 2021, 12:26 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков сделал прививку от коронавируса. Об этом глава города сообщил в социальных сетях.
Привиться от коронавируса Владимир Волков обещал журналистам на пресс-конференции в апреле. В конце 2020 года градоначальник рассказывал корреспонденту ИА REGNUM, что не болел ковидом. Волков призвал ярославцев последовать его примеру.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов о вакцинации пока не сообщал.
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