Ярославль, , 12:26 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков сделал прививку от коронавируса. Об этом глава города сообщил в социальных сетях.

Владимир Волков на прививке Страница Владимира Волкова в Facebook

«Ежедневно на территории Российской Федерации увеличивается рост заболеваний коронавирусной инфекцией. Сегодня лично сделал прививку препаратом «Спутник V» чтобы не заболеть. Чувствую себя хорошо», — написал мэр.

Привиться от коронавируса Владимир Волков обещал журналистам на пресс-конференции в апреле. В конце 2020 года градоначальник рассказывал корреспонденту ИА REGNUM, что не болел ковидом. Волков призвал ярославцев последовать его примеру.

«Во избежание дальнейшего повышения уровня заболеваемости призываю ярославцев проявить сознательность и вакцинироваться. Таким образом мы заботимся о себе, родных и близких, а также окружающих. Массовая вакцинация поможет сохранить жизнь и здоровье», — написал Владимир Волков.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов о вакцинации пока не сообщал.

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