Москва, , 12:42 — REGNUM Россия и страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), обсудят вопросы стратегической стабильности и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в целом. Об этом секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил 28 июня по видеосвязи в ходе консультаций с высокими представителями государств АСЕАН, курирующими вопросы безопасности.

По его словам, обсуждение обстановки в АТР будет подробным. В дальнейшем ожидается расширение тематики консультаций. Это в том числе проблематика стратегической стабильности и механизмы контроля над вооружениями и нераспространения.

«Убежден, что любые противоречия и разногласия должны оставаться за его скобками», — сказал Патрушев о работе объединения АСЕАН.

Участники консультаций плодотворно поработали над концепцией диалога, формальная основа для него создана, добавил он.