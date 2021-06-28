Киев, , 12:18 — REGNUM Ответственность за нынешний конституционный кризис на Украине, за грубое нарушение основополагающих прав и свобод демократического общества, полное попрание прав человека, преступления против свободы слова и свободы личности лежит в первую очередь на президенте Владимире Зеленском.

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, вторая по величине фракция в Раде нынешнего созыва), обнародованном сегодня, 28 июня, в День конституции страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

В оппозиционной политсиле подчеркивают, что нынешний глава государства настолько убежден в собственной непогрешимости, что открыто делает заявления, изобличающие «антиконституционный и преступный характер его власти». Например, персональные санкции против руководства партии ОПЗЖ и членов их семей утверждены Совнацбезом (СНБО) и введены в действие указом президента в нарушение статей 34, 62 конституции Украины, которыми каждому гарантировано свободное выражение своих взглядов и убеждений и также запрещено ограничение прав и свобод граждан, пока их вина не доказана в суде.

Также в оппозиционной партии напомнили про блокирование работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, назвав это беспрецедентным нападением на свободу слова, которое нарушает статью 15 Конституции Украины о запрете цензуры. Еще один телеканал — «Первый Независимый» — был отключен от вещания под давлением властей уже через час после начала эфира по требованию СБУ.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» подчёркивает, что президент Зеленский использует СНБО для расправы с политическими оппонентами и наделил его несвойственными функциями, чем грубо нарушается статья 107 Конституции Украины.

«В интервью глава государства прямо называет СНБО своим «быстрым инструментом и оружием». То есть вместо следования законным процедурам и правовым решениям власти путем ручного управления и с помощью репрессивной машины, коей стал СНБО, расправляются со всеми, кто представляет угрозу действующему режиму… Также Зеленский в интервью открыто признает, что «ведет борьбу с Конституционным судом», а подписав незаконное решение СНБО, он и вовсе «заблокировал действия суда». То есть, нарушая закон, уничтожая конституционный порядок в стране, глава государства еще и бравирует этим перед гражданами», — говорится в заявлении.

Кроме того, в партии ОПЗЖ уверены, что закон о «так называемом рынке земли» — антиконституционный и был принят Верховной радой Украины под давлением главы государства. В частности этот закон нарушает 3 статью конституции Украины в которой говорится о том, что «земля, ее недра, природные ресурсы являются объектами права собственности украинского народа».

Кроме того, в политсиле обратили внимание на то, что в Украине становится обыденностью ущемление прав русскоязычных граждан, что идет вразрез со статьей 10 конституции Украины, также повсеместно нарушаются права украинцев на труд, на медицинскую помощь, на образование, попирается норма о равенстве всех граждан перед законом. По мнению представителей ОПЗЖ украинское правительство предает интересы своего народа и нарушает статьи конституции Украины, передавая фактическое управление страной финансовым кредиторам и западными политиками.

«Политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» была и остается основным оппонентом нынешней власти. И мы сделаем все возможное, чтобы понятия «законность», «право» и «конституционные гарантии» не стали пустым звуком, чтобы страна окончательно не потеряла суверенитет и независимость, лежащие в основе конституции Украины и определяющие основные принципы государственности нашей страны», — резюмировали в ОПЗЖ.