Ярославль, 28 июня, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Ярославле градозащитники обеспокоены начавшейся реконструкцией бывшего дома трамвайной станции в центре города на улице Свободы, 42. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Юрия Тимошина в Facebook Реконструкция дома в Ярославле

На крыше исторического дома около бывшего трамвайного депо (на его месте сейчас находится торговый центр «Аура») начали устанавливать металлоконструкции. Вероятно, к одноэтажному зданию будет пристроен второй этаж.

По мнению градозащитницы Ольги Мазановой, нарушен будет как облик самого дома, так и вид на храмы Вознесенского прихода.

«И так «Аура» закрыла виды на храм, затеснила храмовый ансамбль. А тут ещё при подходе из центра будет перекрыт вид. Я считаю, что это полное безобразие. Ещё и на сам памятник будет влиять. Вид памятника будет изменён», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.

Страница Юрия Тимошина в Facebook Реконструкция дома в Ярославле

Здание на улице Свободы, 42 является памятником местного значения «Дом жилой работников трамвайной станции». В департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области пояснили, что разрешения на работы в этом случае выдают городские власти.

«Это памятник местного значения. Полномочия по выдаче разрешительной документации осуществляет мэрия города Ярославля. По имеющейся информации мэрией выдано разрешение на проведение работ», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте.

Ольга Мазанова планирует написать запрос в департамент, чтобы выяснить, выполнил ли собственник все требования при реконструкции дома. По данным градозащитницы, на втором этаже планируется открыть ресторан.