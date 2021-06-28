Мэрия разрешила: в Ярославле у дома-памятника надстраивают этаж
Ярославль, 28 июня, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Ярославле градозащитники обеспокоены начавшейся реконструкцией бывшего дома трамвайной станции в центре города на улице Свободы, 42. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На крыше исторического дома около бывшего трамвайного депо (на его месте сейчас находится торговый центр «Аура») начали устанавливать металлоконструкции. Вероятно, к одноэтажному зданию будет пристроен второй этаж.
По мнению градозащитницы Ольги Мазановой, нарушен будет как облик самого дома, так и вид на храмы Вознесенского прихода.
Здание на улице Свободы, 42 является памятником местного значения «Дом жилой работников трамвайной станции». В департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области пояснили, что разрешения на работы в этом случае выдают городские власти.
Ольга Мазанова планирует написать запрос в департамент, чтобы выяснить, выполнил ли собственник все требования при реконструкции дома. По данным градозащитницы, на втором этаже планируется открыть ресторан.