Москва, , 12:17 — REGNUM Видео политолога Сергея Кургиняна, в котором он выступает против принудительной вакцинации населения Россия от COVID-19, «удалено за нарушение принципов сообщества YouTube», передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

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Запись появилась на видеохостинге ночью 28 июня, утром уже была удалена. По какой именно причине, хостинг не уточняет, предлагая пользователю весь список нарушений, за которые может последовать удаление записи, в том числе «Фейки о ковиде».

В своей речи Кургинян выступает не против вакцинации как таковой, а против принудительной вакцинации, считая, что она приведет к катастрофе.

«Право каждого из людей распорядиться своим здоровьем так, как он считает нужным», — уверен Кургинян.

Люди не скот и не безмозглые идиоты, заявил Кургинян. По его мнению, они зачастую умнее руководителей регионов, и очень обеспокоены своим здоровьем и здоровьем близких, и если они не вакцинируются — то не потому, что хотят себе навредить, а потому, что у них есть свое мнение, «и пока оно не изменится — вы ни черта с ними не сделаете, а только накликаете на себя и на нас всех большую беду», — говорит политолог. И тот, кто не прививается, — «не ленивая скотина, а тот, у кого иное представление о благе, и представление это надо уважать», отметил он.