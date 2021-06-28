Афины , , 12:20 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас и министр иностранных дел Индии доктор Субраманьям Джайшанкар приняли участие в открытии статуи Махатмы Ганди в Афинах, недалеко от посольства Индии, вечером 26 июня. Об этом сообщает AMNA.

По словам Дендиаса, Ганди был мировым лидером ХХ века и выдающейся фигурой в истории человечества: «Грядущим поколениям людей предстоит многому научиться из его работы, его карьеры и его жизни, — добавил он. — Греция и Индия чтят его память самым подходящим образом, содействуя и работая во имя мира во всем мире, стабильности и взаимопонимания между людьми, а также во избежание насилия в отношениях между государствами».

Джайшанкар отметил, что послание Ганди было одновременно универсальным и вневременным, оно признано во всем мире.

Статуя подарена индийским посольством.