Белград, , 12:16 — REGNUM Сотрудничество России и Сербии — равноправное, оно опирается на давние традиции и обоюдное уважение. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 28 июня в интервью сербской газете Kurir.

«Россия сотрудничает с Сербией на равноправных условиях, укрепляет производственный потенциал, энергетику, инфраструктуру вашей страны, создавая предпосылки для развития на благо всех граждан», — отметила Захарова.

Она добавила, что в основе российско-сербских отношений лежат давние традиции и обоюдное уважение. Сотрудничество двух государств — разнообразно и взаимовыгодно, оно не направлено против чьих-либо интересов.

Захарова прокомментировала нежелание Сербии присоединяться к санкциям против РФ. По её словам, это в первую очередь вопрос уважения международного права. Поддержка таких мер означала бы для Сербии нарушение международного законодательства.

Она добавила, что государства — кандидаты на вступление в ЕС не обязаны следовать в своей внешней политике брюссельским установкам. Более того, такое следование никак не приближает их полноправное членство, примером тому служат Албания и Черногория.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер сербского парламента Ивица Дачич заявил, что Сербия никогда не введет санкции против России, несмотря на давление, которому она подвергается.

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