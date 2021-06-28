Джакарта, 28 июня 2021, 12:04 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан признался, что сделал инъекцию вакцины AstraZeneca, сообщает CNN Indonesia.
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«Я уже привился вакциной AstraZeneca», — заявил Аниес Басведан в Джакарте 28 июня.
Бывший министр образования и культуры Индонезии не сообщил, когда ему сделали прививку от коронавируса. Известно, что в ноябре 2020 года Аниес Басведан переболел COVID-19.
Правительство Индонезии продолжает принимать шаги для вакцинации населения. Властям удалось достичь цели в 1,31 млн прививок в день.
В Джакарте планируют привить 7,5 млн жителей к августу 2021 года.