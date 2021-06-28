Тбилиси, , 11:54 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии должны объединиться на предстоящих выборах в органы местного самоуправления. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», заявил журналистам один из лидеров партии «Европейская Грузия» Лаша Дамения.

Политик заявил, что оппозиции нужно договориться и выдвигать единых кандидатов, чтобы успешно противостоять правящей партии «Грузинская мечта».

«Все опросы показывают, что, если оппозиционные силы представят согласованных кандидатов в Тбилиси и в ключевых городах, это будет единственная формула победы, при которой «Грузинская мечта» не получит 43%», — сказал Дамения.

Напомним, от итогов местных выборов в Грузии зависит, когда пройдут следующие выборы в парламент страны. Если «Грузинская мечта» наберёт на них менее 43% голосов, то в 2022 году должны пройти досрочные парламентские выборы.

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