Пхеньян, , 11:46 — REGNUM В КНДР призвали чиновников сосредоточиться на повышении уровня жизни населения страны. Об этом сообщает северокорейская газета «Rodong Sinmun».

В опубликованной статье, редакция призвала чиновников вести борьбу с «опасным ядом» общества, таким как «бюрократия и коррупция», а также взять на себя обязательство улучшить жизнь людей, включая увеличение производство продуктов питания и других предметов первой необходимости.

Предполагается, что данный призыв журналистов прозвучал на фоне «растущего давления в экономике», вызванного санкциями и пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее сообщили о намерении разработать систему перехвата для защиты от артиллерийской и ракетной угрозы со стороны КНДР.

Читайте также: Южная Корея планирует построить «Железный купол»