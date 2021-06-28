Нур-Султан, , 11:44 — REGNUM Власти США и Казахстана вместе работают над тем, чтобы смягчить влияние на эту республику антироссийских санкций. Об этом заявил американский посол в Казахстане Уильям Мозер.

По его словам, Вашингтон не желает для Казахстана побочного эффекта от антироссийских санкций. К России санкции применяются для того, чтобы «изменить поведение» этого государства.

«Мы хотим работать и делаем это сейчас — работаем вместе с государством Казахстан для того, чтобы смягчить эти побочные эффекты», — цитирует Мозера РИА Новости.

Дипломат добавил, что США заинтересованы в хороших отношениях с Казахстаном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент КазахстанаКасым-Жоамрт Токаевподписал поправки в законодательство по вопросам социального предпринимательства.

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