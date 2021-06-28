Стокгольм, , 11:37 — REGNUM Сегодня, 28 июня, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил о своем уходе в отставку. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, которая продолжается в эти минуты, передает новостное агентство SVT Nyheter.

Отмечается, что конференции была созвана буквально за несколько минут.

«Поскольку до очередных выборов остается всего один год, учитывая чрезвычайную ситуацию, в которой страна оказалась в условиях продолжающейся пандемии с особыми проблемами, внеочередные выборы — не самый лучший выход для Швеции», — заявил Лёвен.

Таким образом, Стефан Лёвен стал первым в истории Швеции премьер-министром, который покинул свой пост в результате вынесения ему вотума недоверия Риксдагом.

Досрочные парламентские выборы в Швеции не состоятся. Нового премьер-министра изберут большинством голосов в Риксдаге после проведения переговоров между тальманом (спикером парламента) и лидерами парламентских партий.

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