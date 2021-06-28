Уфа, , 11:40 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым, который впервые официально посещает Россию. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что встреча, на которой они обсудили развитие культурного и этнического многообразия, а также принципы реализации языковой политики, прошла 28 июня в Доме Республики.

«В ОБСЕ мы решили на месте изучать опыт развития мультинациональных обществ. Поэтому Башкортостан стал первым из российских регионов, в который мы прибыли с важной миссией», — приводит пресс-служба слова верховного комиссара.

Глава республики отметил, что Башкирия многие века была перекрёстком культур и сейчас в регионе проживают более четырех млн человек, которые представляют свыше 160 национальностей.

«У нас очень много смешанных браков. С XVIII века Уфа — официальный центр российского ислама. При этом у нас многочисленная православная митрополия, самый крупный в Европе еврейский культурный центр. В наших школах изучают 15 родных языков, в Башкортостане действуют 15 национальных воскресных школ. В дополнение мы открываем современные многопрофильные полилингвальные школы. Их у нас уже четыре, до 2024 года откроем ещё 11. Символичным я считаю и проведение в нашей республике Всемирной фольклориады, которая пройдёт с 3 по 10 июля», — подчеркнул Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии во время фольклориады намерены создать уникальное украшение.