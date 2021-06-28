Джакарта, , 11:29 — REGNUM Правительства Соединенных Штатов и Индонезии сотрудничают в вопросе строительства морского учебного центра в Батаме, сообщает Antara.

Учебный центр стоимостью $3,5 млн является одной из форм поддержки США в вопросе региональной безопасности.

«Как друг и партнер Индонезии Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке ведущей роли Индонезии в продвижении регионального мира и безопасности путем борьбы с внутренними и транснациональными преступлениями», — заявил посол США в Индонезии.

В учебном центре создадут классы, казармы, столовую и площадку для тренировок. Здесь разместятся 50 студентов и 12 преподавателей.