Киев, , 11:28 — REGNUM Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин поздравила жителей Украины с Днём конституции. Сообщение появилось 28 июня на официальной странице посольства США в социальной сети Facebook.

«Конституция стала ключевой вехой в развитии Украины как демократического и независимого государства», — сказано в сообщении.

Дипломат пообещала, что США и дальше будут поддерживать Украину на пути достижения её евроатлантических стремлений.

Напомним, ранее украинский журнал «Фокус» признал Кристину Квин самой влиятельной женщиной Украины.

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